Waanzinnige statistiek: Pogacar en van der Poel werken samen af aan 70 procent en rukken op in absolute galerij der groten

Vorige week won Tadej Pogacar andermaal de Ronde van Vlaanderen, waardoor hij ook meteen zijn achtste Monument wist te pakken. Daarmee komt hij nu echt wel in de galerij der groten terecht. De toppers winnen ook gewoon alles de laatste tijd.

Er was ooit een periode waarin Nadal, Federer en Djokovic zowat alle Grand Slams onder elkaar verdeelden, nu hebben we bijna hetzelfde met de Monumenten in de koers.

Acht Monumenten voor Pogacar

De vijf Monumenten in het wielrennen zijn vijf klassiekers met een heel rijke geschiedenis. Het begin in de Primavera van Milaan - San Remo en het eindigt met de Ronde van Lombardije in het najaar. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik volgen dichter bij elkaar.

Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck en Rik Van Looy zijn de enige drie renners (voorlopig) die elk Monument minstens één keer wonnen. Pogacar komt ondertussen wel stilaan in de galerij der groten en kan in Roubaix zijn vierde verschillende Monument winnen.

Galerij der groten

Van de laatste twintig Monumenten won Tadej Pogacar er acht (4x Lombardije, 2x Ronde van Vlaanderen en 2x Luik-Bastenaken-Luik), Mathieu van der Poel er zes (2x San Remo, 2x Ronde van Vlaanderen en 2x Parijs-Roubaix) en Evenepoel twee.

Verder zien we Colbrelli, Van Baarle, Mohoric en Philipsen tussen de winnaars staan. Benieuwd of de dominantie zich ook de komende weken doorzet.

De rangschikking op dit moment: