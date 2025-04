Gevolgen voor Wout van Aert? Giro op de helling voor topper van Visma-Lease a Bike

Komt het duo Kooij-Van Aert opnieuw in gevaar voor de Giro? Vorig jaar moest Van Aert forfait geven, moet dit jaar Kooij de grote ronde aan zich voorbij laten gaan?

Wout van Aert als lead-out en Olav Kooij als afwerker. Dat was vorig jaar het plan in de Giro. Door de zware valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen ging dat echter niet door, maar Kooij won toch een etappe in de Giro.

En ook dit jaar lijkt het plan in het water te vallen. Kooij kwam in Gent-Wevelgem ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Het zal voor de Nederlandse sprinter dan ook een race tegen de klok worden om aan de start te staan van de Giro.

Haalt Kooij de start van de Giro?

Kooij werd geopereerd in Eindhoven en is nu begonnen aan zijn revalidatie. "We moeten eerst afwachten of er geen complicaties optreden. De wond moet eerst goed genezen", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij WielerFlits.

Is de Giro nog haalbaar voor Kooij? "Of daar een vraagteken achter staat? De Giro is reëel, maar dan moet wel alles goed gaan", zegt Van Dongen. De Giro gaat over exact een maand van start in Albanië op 9 mei, dat is wordt dus bijzonder nipt.

Vraag is welke gevolgen een mogelijk forfait van Kooij voor Van Aert kan hebben. Moet hij dan zelf aan de bak in de sprint? Het is de voorbije weken al gebleken dat hij op het vlak van explosiviteit toch tekort komt.