Tom Boonen kritisch voor plannetje van Mathieu van der Poel: "Niemand haalde daar voordeel uit"

Mathieu van der Poel pakte vorig jaar uit met een opvallende strategie in Parijs-Roubaix, die hem uiteindelijk ook de zege opleverde. Tom Boonen is echter kritisch.

Parijs-Roubaix kan je onderverdelen in twee stukken, de aanloop zonder kasseien en alles wat daarna volgt. Ook qua keuze voor het materiaal is dat een uitdaging, want in de aanloop kan een dunner bandenprofiel met meer druk energie uitsparen.

Mathieu van der Poel startte vorig jaar op zo'n fiets met een dunner profiel en wisselde van fiets voor de eerste kasseistrook. Het gerucht gaat dat hij dat ook dit jaar wil doen. Tom Boonen, die zelf vier keer Parijs-Roubaix won, stelt zich daar echter vragen bij.

Nadeel voor Van der Poel bij fietswissel?

"Ik heb dat zelf 15 keer zien gebeuren in de Hel en nooit haalde iemand daar voordeel uit. De renners die dat doen, denken allemaal dat ze in de eerste 100 kilometer krachten zullen sparen omdat ze met een beter bollende fiets rijden", zegt Boonen bij Wielerclub Wattage.

"Je wil die wissel niet te vroeg doen, omdat je het voordeel van die beter bollende fiets zolang mogelijk wil hebben." Volgens Boonen zorgt het gewoon voor te veel stress, gewoon om 15 watt uit te sparen.

En er is nog een nadeel, want ook de concurrentie kan profiteren van een mogelijke fietswissel van Van der Poel. "De concurrenten zullen in de gaten houden wanneer Van der Poel zijn fietswissel doet. Ze zullen de koers op gang houden en zorgen dat Van der Poel afziet om terug te keren", besluit Boonen nog.