Jonge Belg mikt hoog in Parijs-Roubaix na eerste profzege: "Je weet maar nooit"

Aldo Taillieu boekte eerder dit voorjaar zijn eerste profzege. En dus wil de jongeling van het Lotto Development Team nog meer leuke dingen laten zien. Te beginnen in Parijs-Roubaix dit weekend, waar hij hoog mikt.

Aldo Taillieu is nog steeds piepjong, want de Belg is van het jaar 2006 en is amper negentien jaar. Toch droomt hij nu al van mooie zaken met oog op de toekomst.

Klaar voor Parijs-Roubaix

Eerder dit voorjaar won hij al zijn eerste profkoers met de proloog in de Ronde van Rwanda. De hardrijder wil nu doorgaan op dat elan en ook schitteren in Parijs-Roubaix.

Die koers mag hij met zijn Lotto Development Team nog gewoon rijden bij de beloften. En daar lijkt hij echt wel een favorietenrol te mogen ambiëren. Dat meent hij toch ook zelf.

Sprinten voor ereplaats?

"Het wordt voor mij een sprong in het duister. Bij de junioren reed ik Parijs-Roubaix nooit. Op training in de Vlaamse Ardennen rij je uiteraard weleens over kasseien, maar het is niet te vergelijken met wat we woensdag tijdens de verkenning voorgeschoteld kregen", aldus Taillieu in Het Nieuwsblad.

"Vraag me dan ook geen prognoses. Ik weet alleen dat we met een sterke ploeg aan de start staan. Je moet weten dat ik nog nooit eerder op een piste reed. Ik ben van plan om toch wat filmpjes te bekijken om te bepalen hoe ik dat best aanpak. Je weet maar nooit dat ik er zondag voor de zege of een dichte ereplaats moet spurten.”