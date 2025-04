Tim Merlier doet opvallende bekentenis na zege in de Scheldeprijs: "Niet iedereen in de ploeg is er gelukkig mee"

Tim Merlier heeft in de Scheldeprijs zijn zevende zege van het seizoen geboekt. De Europese kampioen was in de massasprint veel te sterk en klopte Jasper Philipsen en Matteo Moschetti.

Afgelopen zondag had Tim Merlier de Ronde van Vlaanderen laten schieten om nog een laatste keer te knallen dit voorjaar in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Zijn eerste opdracht heeft Merlier alvast perfect afgewerkt.

In de Scheldeprijs pakte hij al zijn zevende overwinning van het seizoen. "Dit is er eentje om te onthouden, hé", zei Merlier achteraf. "Ik schat dit heel hoog in en wil hier gewoon van genieten. Het was mooi weer en ik koos voor mijn witte broek bij die witte trui."

"Niet iedereen in de ploeg is er even gelukkig mee, maar ik geniet ervan. Dit is een foto die ik me nog lang zal herinneren en die misschien wel een speciaal plaatsje krijgt", zei de Europese kampioen.

Van Lerberghe en Merlier flikken het weer

Merlier en zijn lead-out Van Lerberghe maakten het opnieuw mooi af. "We zaten ver achteraan, maar het was een vrij kleine groep. Ik wist dat we in het achterste deel zaten en ik wilde het laten weten aan Bert, maar hij ging er niet echt op in. Ik weet niet of hij op de hoogte was."

"In de slotkilometer begon hij met zijn lead-out en hij maakte een gebaar dat ik moest inschuiven. Ik zat een beetje te lang in de wind, maar ik kwam er op een mooi moment uit. Het werkt goed tussen ons, hé."