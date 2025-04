Naast de fiets 🎥 De bijna-val van Wout van Aert zorgt voor hilariteit bij Wout zelf ... en ook 'Het Eiland' is niet veraf

Er is al veel over geschreven, maar het zou er nu in Parijs-Roubaix eindelijk kunnen van komen als het gaat over Wout van Aert en zijn ploegmaten wat het GRAVAA-systeem betreft. Maar tijdens de verkenning liep het wel ei zo na verkeerd.

Visma-Lease a Bike deed vandaag (donderdag) een uitvoerige verkenning van Parijs-Roubaix. Wout van Aert en co stapten even voor de middag op hun fiets voor een lange tocht over de kasseien. Daarbij testen Van Aert en zijn ploegmaats het GRAVAA-bandendruksysteem, al liep het daarbij wel bijna compleet verkeerd in het Bos van Walhers. 🤪 https://t.co/ynCVcVJvVB — Wout van Aert (@WoutvanAert) April 10, 2025 Wout van Aert liep er een klapband op en viel daarbij bijna op de kasseien en/of tegen een paaltje. Enkel door goede stuurmanskunsten kon hij op de been blijven. Ook op de sociale media gaat het hard Achteraf kon hij er gelukkig zelf ook wel nog om lachen. Op Strava kwam hij met duidelijke woorden over zijn bijna-valpartij: "Ge moet door het bos geraken hé." Ook op TikTok en dergelijke meer werd er volop gereageerd over de zaak. Zo werd zelfs Het Eiland er andermaal bijgesleurd. Humor van de bovenste plank, dat wel ... @sporza Nee, gelukkig is er niks! #WoutVanAert #ParisRoubaix ♬ origineel geluid - Sporza