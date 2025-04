🎥 Ploegmaat van winnaar Merlier mag het komen uitleggen na zware val in Scheldeprijs

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op 11 kilometer van de streep werd het peloton in de Scheldeprijs opgeschrikt door een zware valpartij. Warre Vangheluwe ging daarvoor op de bon na de wedstrijd.

Het ging stevig mis op 11 kilometer van de streep in de Scheldeprijs. Warre Vangheluwe keek op kop van het peloton achterom en tikte daarbij het achterwiel van iemand van Lidl-Trek aan en verloor daardoor zijn evenwicht.

De renner van Soudal Quick-Step gaf op, maar werd na de koers nog bestraft met een gele kaart en een boete van 200 Zwitserse frank of 215,28 euro door de wedstrijdjury. Die gaf daar volgende uitleg aan.

"Het afwijken van de gekozen baan en het hierdoor hinderen of in gevaar brengen van een andere renner." Voor Vangheluwe is het zijn eerste gele kaart van het seizoen, ploegmaat Tim Merlier ging al twee keer op de bon.

Ook Intermarché-Wanty op de bon

Naast Vangheluwe gingen ook Gerben Thijssen en zijn sportdirecteur bij Intermarché-Wanty, Dimitri Claeys, op de bon voor een 'bidon colleé'. Thijssen krijgt een boete van 100 Zwitserse frank, Claeys van 200 Zwitserse frank.

Claeys ging nog eens op de bon voor een "inbreuk op de reglementaire bepalingen of de richtlijnen betreffende het verkeer van voertuigen in de wedstrijd". Dit gold ook voor Stefano Zanini (XDS Astana) en Jens Zemke (Q36.5). Ze kregen een boete van 200 Zwitserse frank en elk een gele kaart.