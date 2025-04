Geen topfavoriet voor de Waalse Pijl? Jan Bakelants zegt waarom hij twijfelt aan Thibau Nys

Thibau Nys maakte in zijn eerste koersdag van dit seizoen bijzonder veel indruk en droomt luidop van een zege in de Waalse Pijl. Jan Bakelants heeft daar echter zijn bedenkingen bij.

In de GP Miguel Indurain reed Thibau Nys op indrukwekkende wijze weg van de concurrentie in de laatste twee kilometer. Met het oog op de Waalse klassiekers, waar Nys debuteert, maakte hij meteen heel veel indruk.

Al maanden worden Thibau Nys en de Waalse Pijl in één adem genoemd, maar bij Jan Bakelants is daar twijfel over. "Daar komt hij tegen Pogacar en Evenepoel uit. En ook tegen Van Gils als die top is", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Bakelants niet zeker of Nys Waalse Pijl kan winnen

En Nys krijgt in zijn eigen ploeg ook concurrentie van de Deen Skjelmose, die in 2023 nog tweede werd in de Waalse Pijl na Tadej Pogacar. En Bakelants heeft nog meer bedenkingen bij de winstkansen van Nys.

"We hebben van Nys ook nog niet gezien dat 1 kilometer tegen 10% echt zijn ding is. Dit jaar al de Waalse Pijl winnen zou straf zijn, maar ik durf niet zeggen dat het niet kan." Nys heeft al meer dan een keer voor verbazing gezorgd.

Bakelants ziet wel een andere klassieker waar Nys dit voorjaar kan meestrijden om de zege. "De Amstel Gold Race. De percentages van de Cauberg (800 meter tegen 6%) zijn op zijn lijf geschreven."