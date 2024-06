📷 Lotto Dstny slaat toe met ritzege en leiderstrui in Giro d'Italia van de toekomst

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny blijft scoren met de volgende generatie renners. Jarno Widar won de eerste bergrit en pakt de roze leiderstrui.

Een beklimming van net geen twintig kilometer wachtte op de renners als sluitstuk van de derde etappe naar Pian della Mussa, goed voor in totaal 134 kilometer.

Op de slotklim reed onze landgenoot Jarno Widar weg, samen met de Nederlander Wouter Toussaint en de Fransman Mathys Rondel.

Widar was de snelste nadat hij op een kilometer van de finish er alleen van doorging. Hij pakte ook de leiderstrui. “Dit is echt ongelofelijk”, aldus Widar bij Het Laatste Nieuws. “Om hier een etappe te winnen en voor het klassement te gaan, is fantastisch.”

“Ik zag dat de jongens van Visma niet erg goed waren en dus viel ik aan en alleen Toussaint en Rondel konden me volgen. Ze wilden niet samenwerken, dus 1 kilometer voor de streep besloot ik aan te vallen. Ik wilde ook seconden pakken voor de volgende zware etappes.”

Widar is één van de toptalenten bij Lotto Dstny. Hij won bij de junioren al de Alpenklassieker, de Ronde van Vlaanderen en het BK.

De Ronde van Italië loopt nog tot en met zondag. Er volgen voor Widar en co nog twee ritten met een aankomst bergop.