📷 Visma Lease a Bike is blij om renner comeback te laten maken in Baloise Belgium Tour

Exact een maand na zijn ritzege in de Giro d'Italia maakt Olav Kooij zijn rentree in het peloton. De 22-jarige sprinter, die vanwege ziekte de Giro vroegtijdig moest verlaten, hoopt in de Baloise Belgium Tour het goede gevoel te hervinden.

Olav Kooij beleefde op 12 mei een voorlopig hoogtepunt uit zijn carrière door de negende rit in de Giro d’Italia op zijn naam te schrijven. Een overwinning in een grote ronde was volgens Kooij de volgende stap die hij wilde zetten.

“Het doel was om een rit te winnen, dus als dat lukt, is dat een mooi hoogtepunt. Ik kijk er met een heel speciaal gevoel op terug”, aldus Kooij op de website van de ploeg.

Heel lang kon hij echter niet van zijn succes genieten, want tijdens de daaropvolgende rustdag werd hij ziek. Zo ziek, dat de medische staf van de ploeg hem een dag later niet meer van start kon laten gaan.

Nu maakt hij zijn comeback in de Baloise Belgium Tour die woensdag start met een tijdrit, maar heel wat mogelijkheden biedt voor sprinters.

Volgens Kooij mikt Visma Lease a Bike in de Belgische vijfdaagse niet alleen op dagsucces, maar ook op een goed klassement. Met Per Strand Hagenes, Edoardo Affini en Mick van Dijke beschikt de ploeg over meerdere gegadigden. “Per zal onze vooruitgeschoven man zijn, maar Mick en Edoardo kunnen ook een goede tijdrit rijden. We starten met een sterk team en kijken met veel ambitie vooruit.”

Naast Kooij, Hagenes, Affini en Van Dijke maken ook Colby Simmons, Julien Vermote en Tosh Van der Sande deel uit van de zevenkoppige selectie.