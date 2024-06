Jasper Philipsen steekt zich niet weg en geeft doelstelling voor de Tour mee

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen start woensdag in de Baloise Belgium Tour. Het wordt de ultieme voorbereiding op de Tour de France.

Twee maanden geleden werd Jasper Philipsen tweede in Parijs-Roubaix. Nu gaat hij weer koersen in de Baloise Belgium Tour, al staat de focus wel helemaal op de Tour de France.

“Daarna heb ik niet stilgezeten”, klinkt het bij Sporza. “Ik werkte enkele stages af, onder meer op Tenerife. Ik mis nu alleen nog wedstrijdkilometers in aanloop naar de Tour. In koers kan ik me altijd meer pijn doen dan op training.”

Dit jaar is de eerste etappe een tijdrit, niet meteen hetgeen Philipsen graag doet. Al is het wel vlakbij zijn woonplaats. “Ik ben daarnet het parcours nog gaan verkennen. Dat deze rittenkoers start in mijn eigen streek, brengt natuurlijk extra motivatie mee.”

De doelstelling is alvast duidelijk. “Ik hoop deze rittenkoers vooral goed en gezond door te komen, maar een ritzege zal ik niet laten liggen. Ik zal me al eens kunnen meten met enkele sprinters die ik ook in Frankrijk zal tegenkomen.”

Vorig jaar was de Tour meer dan geslaagd met vier ritzeges en de groene trui. De doelstelling dit jaar is meteen duidelijk. “Dit jaar ga ik opnieuw voor groen”, besluit onze landgenoot klaar en duidelijk.