Onbegrip groot: Stadsbestuur komt met bijzondere maatregel opdraven voor BK wielrennen

De stad Zottegem heeft een opvallend besluit uitgevaardigd. Die is van toepassing op het BK wielrennen dat er deze maand gehouden wordt.

Geen glazen op het BK wielrennen op 23 juni aanstaande. Dat heeft het stadsbestuur beslist. “Glazen recipiënten op het openbaar domein en op open terrassen in het centrum zijn verboden tijdens het evenement”, staat in een brief aan de horeca.

“Binnen zijn ze wel toegelaten, op voorwaarde dat professionele bewakingsagenten worden voorzien die erop toezien dat glas niet meegenomen wordt naar buiten.”

Een veiligheidsagent aan de deur zetten dus, gedurende het volledige BK. Dat is voor veel horecazaken gewoon onbegonnen werk. Het onbegrip is dan ook bijzonder groot bij de horeca-uitbaters.

Zij houden nog overleg met burgemeester Evelien De Both de komende dagen, maar die laatste heeft een goede reden voor het verbod.

“Omdat we absoluut moeten vermijden dat er glas op het parcours terechtkomt”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “De politie heeft ons dit zo geadviseerd. Al begrijp ik natuurlijk wel dat de horeca-uitbaters misschien wat misnoegd zijn.”

Voor organisator Golazo is het geen unicum. Deze regel was al van toepassing op het WK in Leuven van 2021 en zal ook zo zijn op het komende WK gravel. “Eén glas op het parcours kan de hele koers hypothekeren, het is te gevaarlijk bij zo’n grote groep mensen die een feestje willen bouwen zo dicht bij de koers”, klinkt het.