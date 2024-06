Zonneveld maakt klassementsman met hoge Tour-ambities af: "Bakt er helemaal niets van" en "Geen klote aan gedaan"

Thijs Zonneveld deinst er niet voor terug om een scherpe mening te geven. In de aanloop naar de Tour moet David Gaudu het ontgelden.

In de podcast In Het Wiel overloopt Thijs Zonneveld enkele talentvolle Franse renners die volgens hem te lang bij een Franse ploeg zijn blijven rijden, waardoor ze stagneren. Zo valt ook de naam van David Gaudu. Die heeft onlangs aangekondigd om in de Tour de France voor het podium te gaan. Zonneveld gelooft er niet in.

Terwijl Gaudu zou moeten openbloeien. "Nu is hij eindelijk verlost van Démare, van die interne strijd. Dat ging er de afgelopen jaren niet vriendelijk aan toe. Die zaten mekaar in de ploeg maar ook soms publiekelijk continu in de weg. Démare moest vooral niet in de weg rijden van Gaudu", schetst Zonneveld de interne spanningen.

Anekdote over Gaudu

"Nu krijgt Gaudu helemaal vrij spel en is hij de grote kopman bij de ploeg, en dan bakt hij er tot dusver helemaal niets van." Die vaststelling brengt meteen ook een anekdote uit het verleden naar boven. "Twee jaar geleden zagen we hem eens in een tijdrit passeren en dachten we dat het een toerist was. Hij zat zo hoog op zijn fiets."

Het frustreerde Zonneveld mateloos. "Als je top tien rijdt in een grote ronde en je hebt geen klote gedaan aan je tijdritpositie, wat heb je dan gedaan? Wat verwacht je dan eigenlijk zelf? Dat vind ik echt fascinerend." Gaudu heeft al één keer top tien gereden in de Vuelta en twee keer in de Tour, maar rijdt in 2024 een matig seizoen.