Tijdrit in Ronde van België werd even stilgelegd door hartstilstand supporter en leverde uiteindelijk spektakel op, met deze winnaar

De Ronde van België begon op woensdag met een tijdrit in Beringen voor een inspanning van zo'n twaalf kilometer. Wie zette als eerste een stap richting mogelijke eindwinst en welke favorieten zouden tijd verspelen? Dat was de inzet van de pittige etappe.

De eerste die een richttijd wist neer te zetten was Quentin Bezza. Hij bleef lang in de hot seat zitten, maar Daan Hoole had zijn zinnen gezet op de etappe en kon dan ook een nieuwe richttijd neerzetten in de tijdrit. En dan was het wachten op de favorieten.

De eerste van de favorieten die wist te verbazen was Alex Aranburu, waarna ook Affini en Herregodts onder de tijd van Hoole wisten te gaan. De strafste op dat moment was echter ene Mathias Vacek, die de rest op acht en meer seconden wist te zetten.

Koers even stilgelegd

De koers werd daarna door een hartstilstand van een supporter op het parcours even een half uur on hold gezet, waardoor de laatste renners moesten wachten om ook aan hun tijdrit te beginnen. Een mogelijk nadeel, want toch een klein oponthoud in de voorbereiding.

© photonews

Het was nog vooral uitkijken naar onder meer Waerenskjold, een van de grote favorieten. Hij wist uit te pakken met een verschroeidend tweede deel en deed nog eens twee seconden af van de tijd van Vacek

Alle ogen gericht op Alec Segaert dan maar, een van de laatste kanshebbers op de dagzege en de eerste leidersplaats. Hij kwam niet in de buurt van de dagwinnaar, net als de rest van de late vertrekkers.