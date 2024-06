Visma Lease a Bike heeft meer nieuws over Tourdeelname van Van Aert en Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma Lease a Bike blijft de lippen stijf op elkaar houden over de mogelijke deelname aan de Tour de France van Wout van Aert en Jonas Vingegaard.

Sinds begin deze maand is Wout van Aert in Tignes bezig aan zijn hoogtestage, als voorbereiding op de zomer. Ook Jonas Vingegaard kwam er enkele dagen later aan.

“Ze hebben allebei veel wedstrijd- en trainingskilometers moeten missen in april en mei”, vertelt Mathieu Heijboer, performance manager bij Team Visma, aan Het Nieuwsblad.

De bedoeling is wel degelijk om hen allebei naar Firenze te sturen. “We willen hen aan de start van de Tour krijgen, maar dan moeten ze wel competitief zijn. Daarvoor staan er nog een paar sleuteltrainingen op het programma.”

Het gaat om de intensievere trainingen, maar ook de duurtrainingen. “Aan de hand van de vermogens die ze over een bepaalde tijdseenheid kunnen halen en wat hun gevoel en hartslag daarbij is, gaan we een beslissing nemen.”

Momenteel is het nog veel te vroeg, zo klinkt het, om te beslissen. Er is ook geen moment waarop de beslissing moet komen vastgelegd. “Er is geen ultimatum”, vertelt Heijboer. “We hakken de knoop heel laat voor de Tour pas door.”

Zoals de kaarten nu liggen zijn beide renners helemaal nog niet klaar voor een deelname aan de Tour, zo geeft Heijboer nog mee. “Ik wil het niet te negatief zetten. Op dit moment schat ik de kans dat ze de Tour halen voor allebei individueel op iets meer dan 50 procent.”