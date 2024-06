Beslissing van Wout van Aert en Remco Evenepoel brengt heel wat teweeg in de wielerwereld

Een beslissing van Wout van Aert en Remco Evenepoel heeft wel wat gevolgen voor de wielerwereld. Voor een aantal andere gegadigden wacht een gouden kans op een Belgische tijdrittitel.

In de laatste vijf jaar was het vier keer Wout van Aert of Remco Evenepoel die Belgisch kampioen tijdrijden werd. Vooral Van Aert had een patent op BK-goud, met ondertussen al drie tijdrittitels. Voor zowel Van Aert als Evenepoel past het BK tijdrijden dit jaar niet in hun programma in de laatste weken voor de Tour de France.

Alec Segaert, de vicekampioen van vorig jaar, komt zo in beeld voor goud en bespreekt in HLN zijn concurrenten. "Rune Herregodts is goed. Net als Yves Lampaert. Zij worden de te kloppen mannen in Binche." Daar gaat het BK tijdrijden immers door. Het zal plaatsvinden op 20 juni, drie dagen voor de BK-wegrit.

Yves Lampaert heeft Segaert dan weer de favoriet genoemd voor het BK tijdrijden. "Die bal kan ik makkelijk terugkaatsen, hé", lacht de 21-jarige hardrijder van Lotto Dstny. "Yves heeft op dat vlak ook al iets meer ervaring." In elk geval ligt er een kans van formaat te wachten door de afwezigheid van Van Aert en Evenepoel.

"Absoluut. Maar dat geldt voor iedereen, natuurlijk. Er zullen er heel veel dromen en hun kans ruiken. Ook ik, jawel."