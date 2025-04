Hij heeft hun lot in handen: Tom Boonen, Johan Museeuw en Fabian Cancellara zeggen hetzelfde over Mathieu van der Poel

Tom Boonen, Johan Museeuw en Fabian Cancellara hebben iets gemeen met Mathieu van der Poel en met elkaar: ze hebben allen drie keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Alleen maakt Van der Poel als topper uit het huidige peloton uiteraard kans om nog een vierde keer te winnen.

Er zijn in totaal zeven mederecordhouders die de Ronde van Vlaanderen elk al drie keer gewonnen hebben. Tom Boonen legt er zich bij Sporza al bij neer dat Van der Poel dé Ronde-renner bij uitstek wordt. "Het zou gek zijn als Mathieu dat Ronde-record niet pakt. Is het niet zondag, dan heeft hij nog enkele kansen de komende jaren. Al lijkt er wel een reden te zijn dat het zo moeilijk is om de Ronde een 4e keer te winnen."

Wat die reden juist is, weet Boonen niet. Zelf heeft hij zich nooit echt bezig gehouden met records. "Ik denk dat Mathieu ook niet wakker ligt van die records. Ik had ook 4, 5 of zelfs 6 keer de Ronde kunnen winnen. Maar het is nu niet zo. In een carrière win en verlies je. Mathieu zal ook nog Rondes verliezen. Maar het kan ook zijn dat hij er 5 of 6 wint."

Van der Poel op weg naar record

Bij Johan Museeuw is eenzelfde geluid te horen als bij Tom Boonen. "Tot zondag ben ik nog recordhouder. Is het niet zondag, dan wint MVDP in de komende jaren wel nog eens de Ronde van Vlaanderen", is Museeuw er vrij zeker van. De enige vraag is dus of het dit jaar al gebeurt of het uitstel van executie is. "Ligt hij wakker van dat record? Neen, maar het is wel een leuke om te behalen."

Net als onze twee landgenoten kan ook Fabian Cancellara er perfect mee leven als hij geen mederecordhouder meer zou zijn. "Eerlijk: ik heb er geen probleem mee. Aan iedereen die 3, 4 of 5 keer wint, moet je zeggen: chapeau. Als Mathieu hier in slaagt, dan verdient hij dat." Dat zal wel zijn: niemand krijgt een overwinning in de Ronde van Vlaanderen zomaar cadeau.

Reeks zeges Van der Poel in Monumenten blijft aandikken

Op basis van wat Van der Poel recent heeft laten zien, zou het ook geen verrassing zijn. "In Sanremo kwam hij op 7 monumenten, zondag kan het 8e volgen. Dat is prachtig."