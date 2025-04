Meteen prijs voor Thibau Nys! Hij is de meester van de heerlijke timing en schiet onmiddellijk raak in zijn eerste koers

Thibau Nys reed vandaag pas zijn eerste wegkoers van het jaar. Hij stond aan de start in de GP Miguel Indurain en pakte de winst met een late uitval in de finale: knap gedaan!

Acht mannen waren er al wel heel snel bij om weg te rijden en een kloof van enkele minuten te slaan. Hun namen: Zamperini, Jesus Herrada, Charmig, Sainbayar, Isasa, Jousseaume, Wood en Llaneras. Ondertussen nestelde Red Bull-BORA-hansgrohe zich aan de kop van het peloton. Veelbelovend vanuit Belgisch standpunt, want Van Gils was één van de mogelijke troeven van Red Bull in deze wedstrijd.

Ook UAE werkte mee, tot plots kopman Del Toro ten val kwam. Gelukkig was het niet al te erg en kon de Mexicaan opnieuw aansluiten. De maximale voorsprong van de vluchters, die iets meer dan vijf minuten bedroeg, daalde ondertussen zienderogen. Charmig had er genoeg van: de Deen ging er alleen vandoor op de Alto Ibarra. Jousseaume en Herrada reden er echter opnieuw naartoe.

Del Torro moet lossen na val

Ondertussen werd de groep der favorieten fel uitgedund. Onder meer Del Toro moest lossen: die valpartij speelde hem dan toch te veel parten. Aan de voet van de derde laatste helling was het verhaal van de laatste vroege vluchters ook voorbij. Soler liet op diezelfde klim een versnelling noteren maar geraakte niet weg. Van Gils leek op dat ogenblik vlotter mee te kunnen dan Nys.

Großschartner was de gangmaker op de volgende klim. De bedrijvige Mollema ging met hem mee. Molenaar en Vercher waren ook van de partij. Vercher ging solo, maar onder impuls van Bagioli werd er ook werk gemaakt van de achtervolging. Dat is dan weer een ploegmaat van Thibau Nys, die zich lang wegstopte maar blijkbaar wel de goede benen had.

Thibau Nys maakt de sprong op juiste moment

Op het juiste moment maakte hij de sprong naar voren en sloeg hij zelfs een kloofje ten opzichte van de andere aanvallers. Met enkele seconden voorsprong dook Thibau Nys de laatste kilometer in. Het vingertje ging meteen de lucht in: Nys gaf het niet meer uit handen. In zijn eerste wegkoers van het jaar is hij meteen goed voor de overwinning.