🎥 Visma - Lease a Bike komt met zeer mooie docu over horror-Giro: schokkende beelden van hoe het met Uijtdebroeks gesteld was

Cian Uijtdebroeks was prima bezig in de Ronde van Italië enkele weken geleden. Toen werd hij echter ziek en de rest is ondertussen geweten. De jonge Belg moest opgeven met een longontsteking en is op zoek naar zijn beste vorm in de Ronde van Zwitserland.

Visma - Lease a Bike heeft een documentaire over hun Giro d’Italia online gezet. In een documentaire van bijna een uur hebben ze al hun pech op een rijtje gezet. En daarbij zijn dus ook een aantal schokkende beelden. Het was een echte horror-Giro voor de renners van Visma - Lease a Bike. Robert Gesink en Christophe Laporte moesten al vroeg naar huis vanwege valpartijen en daar hield het niet bij op als het gaat over de opeenvolging van pech. Heel veel pech voor Visma - Lease a Bike Olav Kooij werd ziek en kon zo zijn kansen niet gaan in de sprints, ook hij moest opgeven. En ook Cian Uijtdebroeks haalde dus het einde van de Giro d'Italia niet door een longontsteking - en dat terwijl hij de witte jongerentrui droeg. Eerder dit seizoen was ‘Road To Resilience’ over het klassieke voorjaar al een echte hit van Visma - Lease a Bike, ook toen getekend door heel wat pech - denken we maar aan de valpartij van Wout van Aert onder meer. ‘Never Lose Hope’ is nu de opvolger daarvan. We zien onder meer hoe ziek Uijtdebroeks echt was en dat hij geen lucht meer kreeg bij zijn opgave. Sommige van de beelden kunnen als schokkend ervaren worden.





