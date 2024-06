Patrick Lefevere ziet meteen een groot gevaar in systeem van gele kaarten in de koers

De UCI kwam met een nieuw systeem van maatregelen voor de veiligheid. Zo wordt ook de gele kaart ingevoerd in het wielrennen.

Vanaf 1 augustus houdt de UCI een testfase voor enkele nieuwe maatregelen inzake veiligheid. Patrick Lefevere is het systeem van gele kaarten zeker niet ongenegen, maar heeft wel zijn bedenkingen hoe het in de praktijk zal omgezet worden.

“Wie wordt de scheidsrechter die de gele kaarten mag uitdelen? Wedstrijdjury’s bestaan bijna zonder uitzondering uit mensen die nooit op een koersfiets hebben gezeten. Mijn advies is om bij de besluitvorming over welk gedrag de veiligheid echt in het gedrang brengt zeker oud-renners te betrekken”, vertelt hij in zijn column in Het Nieuwsblad.

Net als in het voetbal zouden er schorsingen uitgesproken worden. Twee keer geel in dezelfde koers: diskwalificatie en zeven dagen geschorst. Drie keer geel binnen de dertig dagen: twee weken geschorst. Zes keer geel in één seizoen: dertig dagen geschorst.

“Ik hoop maar dat het systeem geen aanleiding kan geven tot ‘strategisch’ geel pakken, waarbij een renner gebaat is bij een derde keer geel, zodat hij na een hoogtestage met een wit blad weer in koers komt”, gaat Lefevere verder.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een testfase. Na feedback en overleg zouden de echte regels vanaf 1 januari volgend jaar ingevoerd worden.