Ploeg van Tadej Pogacar enorm lovend over 'Belgian guy': "Een heel belangrijke renner"

De Tour de France komt met rasse schreden dichterbij. En of UAE Team Emirates klaar is voor de grootste koers ter wereld.

Adam Yates en Joao Almeida demonstreren in de Ronde van Zwitserland de grote vorm van UAE Team Emirates. Alles en iedereen zal aan de ploeg van Tadej Pogacar een fikse tegenstander hebben in de Tour de France.

Grote baas Mauro Giannetti ziet het alvast helemaal zitten nu iedereen op scherp staat. “Echt verrast ben ik niet. Alleen Adam (Yates, red.) was nog een klein vraagteken. Na zijn crash in de UAE Tour heeft hij lang moeten herstellen van een hersenschudding”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Almeida is in topvorm in Zwitserland en voor de Tour komen daar nog ronkende namen als Ayuso, Sivakov, Soler, Politt en Tim Wellens bij. Een betere ploeg lijkt Pogacar nooit gehad te hebben.

“Neen. Dat denk ik niet. Deze ploeg is er ook niet zomaar gekomen. Daar is jaren aan gewerkt. Elk jaar hebben we de puzzel iets beter in mekaar doen passen. Met nu ook Almeida en Ayuso erbij, is dit zonder twijfel het beste team dat Tadej ooit gehad heeft in de Tour.”

Wellens is een onderdeel van het grote geheel. Vorig jaar moest hij nog passen omdat hij niet hersteld was van een val in de Ronde van Vlaanderen. “Our Belgian guy? Wat kan Tim niet? Tim is één van de meest onderschatte renners in het peloton.”

“Hij is zo compleet. Je kan hem overal, in elke rit en op elk moment gebruiken. Zowel op het vlakke als in de lastigere etappes. Niet alleen is hij fysiek sterk, hij ziet het ook tactisch goed. Een héél belangrijke renner voor Tadej.”