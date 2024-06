Remco Evenepoel pakt uit met héérlijke opvatting over het verleggen van zijn grenzen met het oog op Tour de France

Zijn grenzen verleggen, dat zal Remco Evenepoel sowieso doen binnenkort in de Tour de France. Het wordt immers zijn debuut in de Tour.

Na zijn deelname aan de Dauphiné gaat de voorbereiding op de Tour de France verder voor Remco Evenepoel. Dat gebeurt, zoals dat ook bij veel van zijn concurrenten het geval is, in de bergen. Al zitten niet enkel de ritten in lijn in zijn achterhoofd. Remco Evenepoel laat de tijdritfiets niet zomaar aan de kant staan, zo blijkt.

Op zijn sociale media heeft Evenepoel een foto gedeeld die aantoont dat hij ook op zijn tijdritfiets traint in bergachtig gebied. Dat is slim gezien, want in de afsluitende tijdrit in de Tour van Monaco naar Nice moeten de renners over La Turbie (een col van 2e categorie) en de Col d'Èze. Die dag kan Evenepoel nog een verschil maken.

Your only limit is you. pic.twitter.com/gxNQGrWZ9y — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) June 15, 2024

Ook met zijn huidige conditie heeft hij het tijdrijden als geen ander onder de knie, bewees hij onlangs nog in de Dauphiné. Dat het op de laatste dag van de Tour in deze discipline bergop gaat, hoeft niet in het nadeel te spelen van de wereldkampioen tijdrijden. Evenepoel is alvast volop bezig zich er op voor te bereiden.

De limieten opzoeken: het komt vaak terug in het wielrennen en zeker in het tijdrijden. Remco Evenepoel heeft er alvast een leuke opvatting over. "De enige limiet is jezelf", schrijft hij. Dat is nog een overtreffende trap van 'the sky is the limit'. We zijn alvast heel erg benieuwd waar de limiet van Evenepoel in de Tour zal liggen.