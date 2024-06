Belgisch toptalent Jarno Widar (18) wil er niet van weten: "Dat houdt me echt niet bezig"

Met Jarno Widar (18) heeft België opnieuw een toptalent die de komende jaren kan schitteren. Toch is hij zelf op zijn hoede voor vergelijkingen met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

Met zijn eindzege in de Giro Next Gen heeft Jarno Widar Belgische geschiedenis geschreven. Hij is de eerste Belg die de Giro voor beloften wint en deed als ook als jongste ooit. Toch zijn er nog werkpunten.

"Er is nog wat werk aan zijn positionering in het peloton. Het wringen is een zwakker punt. Dat is nog voor verbetering vatbaar", zegt ploegleider Kurt Van de Wouwer bij Sporza. Dat beaamt ook zijn ploegmaat Milan Donie.

Widar de nieuwe Pogacar of Evenepoel?

"Als je plots hoort: "Schuif toch op, godverdomme. Jullie zijn echt slecht, waarom rijden jullie in mijn weg?". Dan weet je dat Jarno in de buurt is", zegt Donie bij The Young Peloton. Donie maakt zelfs de vergelijking met Pogacar.

"Het is de renner bij wie Jarno het dichtst in de buurt komt. Ik ben er zeker van dat hij zelfs nog explosiever is dan Tadej." Op La Redoute houdt Widar Pogacar voorlopig met één seconde achter zich op Strava.

Toch is Widar zelf op zijn hoede voor de vergelijking met onder meer Pogacar of Evenepoel. "Dat is wat mensen zeggen, maar eerlijk: ik hou er niet van en het houdt me niet bezig. Ik focus enkel op mezelf en volg mijn eigen weg."