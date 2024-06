Bondscoach Vanthourenhout over toptalent Widar: "Wat als INEOS of UAE komen aankloppen?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met een eindzege in de Giro Next Gen doet Jarno Widar (18) België opnieuw dromen. Toch houdt bondscoach Sven Vanthourenhout nog een slag om de arm wat de toekomst betreft.

Als jongste ooit en als eerste Belg in 47 edities kroonde Jarno Widar (18) zich afgelopen zondag tot eindwinnaar van de Giro Next Gen, de Ronde van Italië voor beloften. Zijn toekomst ziet er nu al rooskleurig uit.

Toch gaan Lotto Dstny en Widar nu geen overhaaste beslissingen nemen. Het plan is om Widar pas in 2026 over te hevelen naar de profploeg, ook volgend jaar rijdt hij dus nog een seizoen bij de beloften.

De komende weken zal bondscoach Sven Vanthourenhout Widar onder zijn vleugels nemen met een stage in de Vogezen, om daarna ook de Ronde van de Toekomst en het WK bij de beloften te rijden.

Wat als INEOS of UAE aankloppen bij Widar?

Vanthourenhout wil nog geen grote uitspraken doen over de toekomst van Widar. "Tien jaar geleden werden coureurs met deze prestaties d’office gebombardeerd tot kandidaat-rondewinnaars", zegt hij bij HLN.

Nu doen junioren al heel veel om een hoog niveau te halen. "Wat het moeilijk inschatten maakt hoe ver ze in het verdere ontwikkelingsproces richting profpeloton nog kan springen." Toch sluit Vanthourenhout een vroegere overstap naar de profs niet uit.

"Gezien de aard van het beestje durf ik de overstap naar de WorldTour ook niet volledig uit te sluiten. Stel dat pakweg Ineos of UAE morgen aanklopt met an offer he can’t refuse... Wie zegt dat hij daar niet voor openstaat?"