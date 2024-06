Mario De Clercq droomt groot wat Tim Merlier betreft: "Dit jaar zou het echt wel kunnen"

Tim Merlier is nu al bezig aan zijn beste seizoen ooit op de weg. Zijn ex-ploegleider Mario De Clercq onthult waar hij Merlier dit jaar nog graag ziet winnen.

Al twaalf keer mocht Tim Merlier zijn handen in de lucht steken dit jaar. Nooit won Merlier al meer in één seizoen. Vorig jaar eindigde hij voor het eerst in de dubbele cijfers met elf zeges, nu doet hij dus al beter.

Merlier won ook al zes keer in de WorldTour, met drie ritzeges in de UAE Tour en drie ritzeges in de Giro. Merlier is komende zondag een van de favorieten voor de Belgische titel, die hij al twee keer mocht aantrekken in zijn carrière.

EK en de Vuelta voor Merlier?

Naar de Tour trekt Merlier niet, maar zijn ex-ploegleider Mario De Clercq ziet hem graag nog enkele andere wedstrijden rijden. Het BK won Merlier dus al twee keer, maar De Clercq zou Merlier graag het EK in Limburg zien rijden.

"Het is in Heusden-Zolder en we passeren aan het dorp waar Jasper Philipsen woont, maar ik denk wel dat hij kan winnen in september", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Het WK is de komende twee jaar echter te zwaar.

"Hij heeft al ritten gewonnen in de Giro en in de Tour de France, maar nog niet in de Vuelta. Toevallig hadden we het er gisteren ook over. Dit jaar zou het echt wel kunnen", stelt De Clercq nog.