Remco Evenepoel doet een slechte zaak in pittige strijd met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel

Remco Evenepoel, Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zijn verwikkeld in een stevige strijd om de beste plek op de UCI-ranking achter het duo Pogacar-Vingegaard. Om hen in te halen zal er nog wat werk verzet moeten worden.

De UCI heeft vandaag zijn nieuwe wereldranglijst gepubliceerd. Er zijn toch wel enkele veranderingen die ons opvallen. Helemaal bovenaan is dat niet het geval. Tadej Pogacar torent nog altijd ver boven iedereen uit met zijn 9663 punten. Jonas Vingegaard staat tweede met 5240,5 punten, op ruime achterstand dus van Pogacar.

Tegelijkertijd heeft de Deen wel nog altijd een stevige bonus op de renners achter hem. Vanaf de derde plaats zijn er wel enkele verschuivingen. Die is nu immers voor Jasper Philipsen, die een week geleden nog vierde stond en nu dus de top drie binnenkomt. Dit is te danken aan zijn prestaties in de Baloise Belgium Tour.

Philipsen na Baloise Tour in top 3

Philipsen was in die rittenkoers goed voor een ritzege en twee tweede plaatsen. Zo is onze landgenoot al aan vijf punten meer geraakt dan zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. Het verschil tussen hen is echt miniem. Van der Poel blijft dus staan op plek 4, maar de nummer 5 heeft net als Philipsen winst geboekt. Dat is Mads Pedersen.

© photonews

De sterke beer van Lidl-Trek heeft tot dusver 4274 punten verzameld. Als er renners zijn die stijgen, moet er minimaal ook eentje zijn die zakt. Die bedenkelijke eer is weggelegd voor Remco Evenepoel. De Belgische kampioen gaat liefst drie plaatsen achteruit en gaat van positie 3 naar positie 6. Hij heeft 4089,57 punten.

Evenepoel achteruit en Van Aert blijft staan

Evenepoel kwam deze week uiteraard niet in actie, terwijl hij de week voordien nog punten verdiende in de Dauphiné. Wout van Aert, ook bovenaan op de foto, blijft steken op de elfde plaats met 3135 punten, aangezien hij zich op hoogtestage hoopt klaar te stomen voor de Tour de France.