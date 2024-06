Soudal-QuickStep heeft hoge verwachtingen: "Enkele renners kunnen meedoen voor medailles"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vanaf vandaag worden in heel wat landen de nationale kampioenschappen gereden. Soudal-QuickStep hoopt alvast op enkele medailles in het tijdrijden.

Deze week staan de nationale kampioenschappen op het programma. Veel Soudal QuickStep renners komen vanaf woensdag in actie voor het tijdrijden.

“Kasper Asgreen gaat in Herning op jacht naar titelprolongatie tijdens het Deens kampioenschap tijdrijden. Yves Lampaert gaat in België op zoek naar een goed resultaat, al liep zijn voorbereiding een deuk op na een valpartij in de voorlaatste etappe van de Tour de Suisse”, klinkt het bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Voor Lampaert betekent dat geen tijdrit op donderdag, ook al was hij de topfavoriet door de afwezigheid van Remco Evenepoel en Wout van Aert. Zeker met zijn sterke proloog die hij reed in de Ronde van Zwitserland. Hij neemt wat extra rust na zijn valpartij, maar is zondag in Zottegem wel van de partij voor het BK op de weg.

“In Tsjechië staat Josef Cerny voor het eerst sinds 2022 aan het vertrek. De 31-jarige renner gaat in Jevíčko op zoek naar zijn vierde titel. Neo-prof Pepijn Reinderink staat in het Nederlandse Steenbergen aan het vertrek van een tijdrit over bijna 37 kilometer”, gaat de ploeg verder.

“Onze ploeg heeft een ongelooflijke traditie op de nationale kampioenschappen. We willen dit jaar opnieuw meedoen om de prijzen. We kijken uit naar de vele koersen deze week en hopen op goede resultaten. Bij de tijdrit hebben we enkele renners die mee kunnen doen om de medailles”, aldus Soudal-QuickStep sportdirecteur Tom Steels.