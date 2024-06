OFFICIEEL: Topfavoriet Yves Lampaert haakt af voor BK tijdrijden

Na zijn zege in de proloog in de Ronde van Zwitserland was Yves Lampaert topfavoriet voor de Belgische titel tijdrijden. Maar een val gooide roet in het eten.

Afgelopen zaterdag ging zwaar tegen de grond in de Ronde van Zwitserland in een afdaling. Hij reed de etappe nog uit en deed zondag hetzelfde in de afsluitende tijdrit, maar toch hield Lampaert veel ongemak over aan zijn val.

Vooral zijn heup en rug speelden Lampaert parten. Hij zou overleggen met Soudal Quick-Step of donderdag starten in het BK tijdrijden van komende donderdag. "Op dit moment zegt het gevoel dan ook dat het niet hoeft", zei Lampaert zondag bij Het Nieuwsblad.

Ondertussen is er overleg geweest en het resultaat daarvan is dat Lampaert niet van start gaat op het BK tijdrijden, meldt Soudal Quick-Step op zijn sociale media. Meer uitleg heeft de ploeg niet gegeven over het forfait van Lampaert.

Lampaert wel op BK op de weg

Zondag zal Lampaert wellicht wel aan de start staan van het BK op de weg in Zottegem. "Dat kampioenschap komt niet in gevaar. Maar ik start er liever aan 100%, want de hersteltijd tussen de twee koersen is amper twee dagen.

"Als ik in de tijdrit donderdag voluit ga, wordt het moeilijk om zondag hersteld te raken." Toen al was duidelijk dat de kans klein was dat Lampaert donderdag aan de start zou komen. Hij zal dus niet voor een derde Belgische titel tegen de klok strijden.