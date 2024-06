Ex-wereldkampioene geeft grote droom nog niet op: "Grootste uitdaging in mijn carrière"

Geen Ellen van Dijk (37) afgelopen woensdag op het NK tijdrijden. Ze brak op stage in Spanje haar enkel en probeert zich nu nog klaar te stomen voor de Olympische Spelen.

Vijf maanden na haar bevalling won Ellen van Dijk (37) al opnieuw begin maart en haar olympische droom was opnieuw levendig. De voorbije maanden bleef Van Dijk presteren, maar twee weken geleden sloeg het noodlot toe.

Op training brak Van Dijk haar enkel toen ze ongelukkig in botsing kwam met een aanhanger. De Nederlandse ging ondertussen al onder het mes, maar trainen lukt nog niet. De olympische tijdrit op 27 juli wordt dan ook krap.

Van Dijk geeft Olympische Spelen niet op

"In mijn hoofd is het zeker mogelijk. Maar ik kan nu nog niet volledig trainen. Ik kan het pas zeker weten over een week of drie. Is het echt haalbaar, of is het wishful-thinking? In mijn hoofd is nu alles gericht op dat het haalbaar is", zegt ze bij In het Wiel.

"Dat is dé manier om het te doen. Ik heb gezien aan mijn zwangerschap hoe snel alles terugkwam. Dit is een heel andere situatie, maar daar put ik wel veel hoop en vertrouwen uit. Of mijn droom in duigen is, weet ik nog niet. Ik heb al bedacht: dit is de grootste uitdaging in mijn carrière."

"Mijn enige focus is om zo snel mogelijk te herstellen en zo snel mogelijk weer op niveau te komen. Het is natuurlijk niet ideaal, maar de situatie is zoals die is. Ik ben alleen nog maar bezig om in Parijs te komen, op een zo goed mogelijke manier."