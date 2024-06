Tadej Pogacar incasseert nog stevige domper tijdens voorbereiding op de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft nog een stevige tegenslag moeten incasseren op het einde van zijn voorbereiding van de Tour. De Sloveen verloor namelijk zijn grootvader.

Na de Giro trok Tadej Pogacar naar Isola 2000 om zich voor te bereiden op de Tour. Die voorbereiding verliep vlekkeloos en Pogacar zou nog tot maandag in Frankrijk blijven om dan woensdag af te reizen naar Firenzi voor de Tourstart.

Enkele dagen geleden is Pogacar echter terug naar Slovenië gekeerd na het overlijden van zijn grootvader, dat meldt HLN. De hoogtestage van Pogacar duurde zo drie dagen minder lang dan voorzien.

Fysiek zal Pogacar daar wellicht niet al te veel hinder van ondervinden, de impact zal vooral mentaal zijn. In 2022 keerde Pogacar daags voor Luik-Bastenaken-Luik terug naar Slovenië na het overlijden van zijn schoonmoeder.

Pogacar wil dubbel Giro-Tour

Pogacar probeert na de Giro ook de Tour te winnen. De Sloveen wil zo de eerste renner worden sinds Marco Pantani in 1998 die de dubbel Giro-Tour realiseert. Dat zal hij wel zonder de steun van zijn grootvader moeten doen.

Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar, is ook in Slovenië. Zij nam donderdag deel aan het nationaal kampioenschap tijdrijden en werd voor de vierde keer in haar carrière nationaal kampioen van Slovenië.