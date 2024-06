Verwachtingen meteen hoog voor Wout van Aert: "Dat belooft voor het begin van de Tour"

Wout van Aert staat dan toch aan de start van de Tour. Over zijn ambities is er nog wat onduidelijkheid, al lijkt hij wel in dienst van Jonas Vingegaard te zullen rijden.

De voorbije weken stoomden Wout van Aert en Jonas Vingegaard zich in Tignes klaar voor de Tour de France en Visma-Lease a Bike heeft nu ook het licht op groen gezet voor hun deelname. Van Aert rijdt dus opnieuw de Tour.

Dat was voor de aanvang van het seizoen echter niet de bedoeling. Van Aert was na vijf deelnames op rij wat uitgekeken op de Tour en wilde de Giro rijden, maar een zware val in Dwars door Vlaanderen besliste daar anders over.

Ambities en verwachtingen Van Aert in de Tour

"Ons voornaamste doel is natuurlijk om een topklassement te rijden met Jonas. En daar wil ik, samen met een hele mooie ploeg, mijn steentje aan bijdragen", zegt Wout van Aert er zelf over. Zijn persoonlijke ambities zijn niet duidelijk.

Toch mag er volgens wielercommentator Renaat Schotte veel verwacht worden van Van Aert. "Als hij terugkeert van een hoogtestage, dan is Van Aert vrijwel altijd meteen hoogst competitief. Dat belooft voor het begin van de Tour", zei hij tijdens VRT NWS journaal.

Van Aert won in totaal al negen ritten in de Tour, vorig jaar lukte dat voor het eerst niet. Toch zal bij Van Aert ook al met de Olympische Spelen in zijn achterhoofd zitten. De tijdrit wordt op 27 juli gereden, de wegrit op 3 augustus.