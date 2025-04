Wout van Aert komt een laatste keer terug op tweede plek van woensdag en moet ook wat toegeven bij start van Ronde van Vlaanderen

Die tweede plek van voorbije woensdag moet nu echt wel vergeten zijn. Wout van Aert wil het positieve onthouden uit Dwars door Vlaanderen om er het maximale uit te halen in de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert werd bij de start in Brugge, zoals overal in Vlaanderen, weer luid toegejuicht. "Het is buitengewoon, met al dat publiek hier. Ik ben wel een beetje nerveus geworden van die ploegenpresentatie, maar ik heb er wel van genoten. Ik ben best nerveus, ja", geeft Van Aert voor aanvang van Vlaanderens Mooiste toe. Hij heeft die beleving vorig jaar natuurlijk moeten missen. Wat goed dat hij er opnieuw bij kan zijn.

De anticlimax van voorbije woensdag moest ook toch nog een laatste keer ter sprake komen. "We hebben een goede debriefing gehad na Dwars door Vlaanderen en daarna drie lange dagen uitgekeken naar dit moment. Het is zeker zo dat Dwars door Vlaanderen niet afliep zoals we wilden, maar al wat we onderweg toonden was beter dan in de vorige klassiekers. We proberen iets soortgelijks te doen vandaag."

Realistische Wout van Aert

De vraag is of dat ook realistisch is. Er doen immers wel een paar kleppers mee vandaag die er afgelopen woensdag niet bij waren. "Ik denk dat het in De Ronde heel moeilijk is om als ploeg even dominant te zijn, maar we moeten wel de manier van koersen laten zien die in het verleden al heel succesvol is geweest", schetst Van Aert zijn verwachtingen voor de ploeg.

Het vertrouwen in eigen kunnen, en ook in de voorbereiding die hij achter de rug heeft, is wel aanwezig bij Wout van Aert. "Ik denk wel dat de vorm er is, ja. Ik hoop een even hoog niveau of een nog beter niveau te halen dan in Dwars door Vlaanderen. Ik heb er alles aan gedaan om hier in de best mogelijke vorm te staan", verzekert hij.

Wind een factor in Ronde van Vlaanderen

Opvallend genoeg wordt de wind mogelijk ook een factor. "De stand van de wind is in het voordeel van de vluchters. We zullen moeten proberen in de finale iets te forceren op de stroken waar de wind niet tegen zit."