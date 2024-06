Lotte Kopecky ziet twee concurrenten voor Olympische Spelen wegvallen door bizare redenen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky zag donderdag twee concurrenten voor de Olympische Spelen uitvallen door opvallende redenen. Longo Borghini is er niet bij tijdens de tijdrit, Archibald moet forfait geven voor het omnium.

In het tijdrijden zal Lotte Kopecky een outsider zijn voor een medaille, maar haar zesde Belgische titel op rij moet haar wel vertrouwen geven. De Italiaanse Elisa Longo Borghini zal er dus niet bij zijn in Parijs.

Longo Borghini won donderdag het Italiaans kampioenschap tijdrijden voor de vijfde keer op rij. Het verschil met Vittoria Guazzini was minder dan een seconde, maar Longo Borghini kreeg achteraf een tijdstraf van 25 seconden.

Een volgwagen zou te dicht achter Longo Borghini hebben gereden, waardoor ze daar voordeel zou uit gehaald hebben. Longo Borghini moest tevreden zijn met zilver, maar verliest volgens Cyclingnews ook haar plekje in de olympische tijdrit in Parijs.

Archibald niet op omnium in Parijs

In het omnium, waar Kopecky veel kans maakt op een medaille, zal ze de Britse Katie Archibald niet moeten vrezen. Archibald maakte een val in de tuin en brak daarbij haar enkel en scheurde twee ligamenten.

Archibald werd in 2023 nog Europees kampioen op het omnium, in 2021 werd de Britse wereldkampioene. De Britse zal dus geen gooi kunnen doen naar een olympische medaille in Parijs.