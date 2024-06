Lefevere dient Van Hooydonck van antwoord over Evenepoel: "Dat is niet de bedoeling"

Remco Evenepoel debuteert over exact een week in de Tour de France. De uittredende Belgische kampioen ambieert een goed klassement.

Na twee keer de Giro, die hij telkens niet uitreed, en twee keer de Vuelta is Remco Evenepoel klaar voor zijn debuut in de Tour de France. Evenepoel gaat de strijd aan met Pogacar, Vingegaard en Roglic.

Vorig jaar in de Vuelta ging Evenepoel ook voor het klassement, maar kende hij een gigantische offday richting in de rit over de Tourmalet. Evenepoel verloor toen 27 minuten op Vingegaard en mocht zijn ambities opbergen.

Verliest Evenepoel bewust tijd in de Tour?

Daags nadien herpakte Evenepoel zich met ritwinst, wat hij daarna nog eens deed. In de Tour ambieert Evenepoel de top vijf, met ook een ritzege als doel. Toch zit Nathan Van Hooydonck met een vraag voor Patrick Lefevere wat de Tour van Evenepoel betreft.

"Ik weet dat Remco een winnaar is, maar ik hoop toch dat hij niet meteen bewust een half uur verliest als hij voelt dat hij de Tour niet kan winnen", vroeg Van Hooydonck in een gesprek met Lefevere en Sergeant in het Het Nieuwsblad.

"Dat is niet de bedoeling, Nathan", antwoordde Lefevere duidelijk. "Het plan is niet om de voet van het gaspedaal te halen voor het klassement. We weten dat er in de toekomst nog Tours gaan komen."