Schokkend nieuws: Italiaanse renner op staande voet ontslagen door EF Education-EasyPost

EF Education EasyPost heeft de Italiaanse renner Andrea Piccolo (23) aan de deur gezet. De Italiaanse renner werd aan de grens op verdenking van het vervoer van groeihormoon.

Andrea Piccolo is geen renner meer van EF Education-EasyPost. De Amerikaanse ploeg kondigde dat aan in een statement op zijn sociale media. De Italiaan reed sinds augustus 2022 voor het team van Jonathan Vaughters.

"EF Pro Cycling heeft met onmiddellijke ingang het contract van Andrea Piccolo beëindigd", laat het team weten. Het is echter niet de eerste keer dat Piccolo dit jaar in de problemen kwam bij zijn team.

"Piccolo was geschorst in maart van dit jaar omdat hij slaapmiddelen had gebruikt die we niet toestonden, maar wel legaal waren." Zijn loon werd een maand ingehouden en de UCI werd op de hoogte gebracht.

Piccolo betrapt met groeihormoon

Vaughters wilde Piccolo toen ook al aan de deur zetten, maar kreeg geen toestemming van de UCI. Toen zijn schorsing was afgelopen, stuurde EF de Italiaan naar de Giro, waar hij in de 19de etappe viel en opgaf.

"Vandaag werd Piccolo tegengehouden door de Italiaanse autoriteiten toen hij het land in wilde. Hij wordt verdacht van het vervoer van groeihormonen. De ploeg zal volledig meewerken aan het onderzoek. We moedigen Andrea om mee te werken met de antidopingautoriteiten."