Niet helemaal tevreden: Wout van Aert onthult waarom hij geen kans maakte op Belgische titel

Wout van Aert moest op het Belgisch kampioenschap tevreden zijn met de vijfde plaats. Hij was achteraf wel tevreden met het gevoel.

Geen tweede Belgische titel voor Wout van Aert in Zottegem. Hij probeerde wel op 4 kilometer van de streep, maar raakte niet weg. In de sprint om de titel deed hij niet mee voor de medailles en moest hij tevreden zijn met plek vijf.

"Het gevoel op de fiets was goed", zei Van Aert achteraf bij Sporza. "Het was een slopende koers, maar toch minder lastig dan ik had verwacht en gehoopt", was Van Aert toch wat teleurgesteld.

Visma-Lease a Bike stond maar met vier renners aan de start en moest zich wat schikken naar de keuzes van de grote blokken zoals Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck. De ploeg miste ook de vroege vlucht.

Van Aert met goed gevoel naar de Tour

"We hebben gedaan wat we konden. Tiesj (Benoot, nvdr.) zaten in de finale en daarop hoopten we ook. Uiteindelijk sprint ik mee voor de overwinning, maar kom ik wel tekort", gaf Van Aert eerlijk toe.

Wat zegt dit nu voor Van Aert met het oog op de Tour? "Het is zeker een intensieve dag die weer in de benen zit. Vanwaar ik kom zal dit met zeker iets bijbrengen. Ik ben tevreden om er weer bij te horen."