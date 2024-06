Arnaud De Lie komt met verbazende reactie over zijn specialismes en geeft aan in welke etappe van de Tour hij wil winnen

Arnaud De Lie heeft het geflikt. In Zottegem werd hij de nieuwe Belgisch kampioen op de weg. En dus mag hij ook meteen zijn nationale driekleur laten zien in de Tour de France. Hij lijkt daar nu al een etappe te hebben aangestipt.

Arnaud De Lie herhaalde het ook na zijn Belgische titel nog een keertje dat hij zich eigenlijk geen echte sprinter voelt en een zware koers en/of aankomst nodig heeft om echt kans te maken tegen de hele snelle mannen.

"Ik kan dat wel begrijpen dat hij dat zegt, want hij is zoveel meer dan gewoon een sprinter", gaf Jan Bakelants daarover aan bij Sporza. "Maar hij is ook heel snel, dus in de Tour de France moeten er mogelijkheden voor hem liggen."

Mogelijk zijn er tot acht kansen voor de sprinters in de Tour de France 2024. De Lie zelf? Die heeft al een etappe weten aan te kruisen. De achtste etappe richting Colombey-les-Deux-Églises staat met een rood kruis in zijn agenda.

Etappe in de Tour waar De Lie er wil staan in de agenda gezet

"Dat wordt een heel mooie etappe. Er zijn veel kansen, maar op de vlakke sprints lijkt het moeilijker voor mij. We gaan het proberen, normaal gezien heb ik een goede lead-out. De samenwerking met Cédric Beullens verloopt ook heel goed."

"We zullen zien, maar er liggen wel een paar mogelijkheden. De rit naar Colombey-les-Deux-Églises kan wel iets voor mij zijn. Daar is er een heel lastige sprint, dus ik zet die etappe alvast zeker op mijn lijstje van mogelijkheden."