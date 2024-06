Victor Campenaerts laat zich uit over unieke vriendschap met Belgisch kampioen De Lie en geeft aan hoe de ploegmeeting vooraf verliep

Arnaud De Lie werd op zondag in Zottegem Belgisch kampioen. Zijn ploegmaat Victor Campenaerts reed van kilometer 1 in de aanval en was zo van belang in het teamwerk van Lotto - Dstny.

Achteraf gaf De Lie aan dat Campenaerts voor altijd in zijn hart zit. "Dat is heel erg mooi om te horen", aldus de renner zelf daarover bij Sporza. "Ik heb eventjes geleden een hele goede babbel met hem gehad over de toekomst."

"Wat we voor elkaar betekenen, dat is meer dan gewoon als ploegmaats die toevallig voor dezelfde ploeg rijden. Dat is voor het leven." Campenaerts gaf zich op zondag volledig en was bij kilometer 1 al meteen de eerste aanvaller.

"Als je rijdt voor de nationale Loterij met twintig man op de dag van het BK, dan moeten alle koppen in dezelfde richting. Het is niet altijd makkelijk. Jarenlang was de meeting een dag voor het kampioenschap altijd heel raar."

Het plan was De Lie

"Iedereen kwam buiten met het gevoel van 'wat is dat allemaal?' en dat was deze keer helemaal anders. Credits daarvoor ook aan Nikolas Maes, die met een heel duidelijk plan kwam. Er waren weinig renners die het woord hebben genomen."

"Mijn taak was om mee te zijn, net als Florian Vermeersch. Op die manier konden we de druk bij de andere ploegen leggen. Dat heeft uiteindelijk ook geloond, want we wisten dat De Lie de man was die de koers kon afronden."