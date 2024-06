Niet naar de Tour, wel naar ander team? Ploeg trekt stevig aan de mouw van Dylan Teuns

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dylan Teuns werd door Israel-Premier Tech gepasseerd voor de Tour. Er wordt ondertussen stevig aan zijn mouw getrokken voor volgend seizoen.

De ontgoocheling was groot bij Dylan Teuns (32) toen hij te horen kreeg dat hij de Tour-selectie van acht niet had gehaald bij Israel-Premier Tech. Teuns is wel nog eerste reserve voor moest iemand nog afhaken.

Toch lijkt de toekomst van Teuns niet meer bij Israel-Premier Tech te liggen. In augustus 2022 maakte Teuns met onmiddellijke ingang de overstap van Bahrain Victorious, maar eind dit jaar loopt zijn contract af.

Volgens Het Nieuwsblad trekt het Franse Cofidis stevig aan de mouw van Teuns. Bij de Franse ploeg zou Teuns de man voor de klassiekers worden door het vertrek van Axel Zingle naar Visma-Lease a Bike.

Moniquet trekt ook naar Cofidis

Een vertrek van Teuns bij Israel-Premier Tech is wel nog niet uitgesloten, al zal hij door het missen van de Tour wellicht zijn conclusies trekken. Teuns werd dit jaar nog achtste in de Ronde van Vlaanderen en tweede in de Brabantse Pijl.

Wie al zeker wel de overstap maakt naar Cofidis is Sylvain Moniquet (25). Hij rekende op een Tour-selectie bij Lotto Dstny, maar haalde die niet. Met Piet Allegaert, Milan Fretin en Aimé De Gendt rijden er volgend jaar al zeker drie Belgen bij Cofidis.