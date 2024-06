Geen geloof in Evenepoel: Gilbert onthult zijn verrassende top drie voor de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag gaat de Tour de France van start, met heel wat favorieten aan de start. Philippe Gilbert lijkt niet te geloven in de podiumkansen van Remco Evenepoel.

Met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel staan er vier grote favorieten aan de start van de Tour. Daarnaast zijn er echter nog heel wat andere kandidaten voor het podium.

Denk onder meer aan Adam Yates, Joao Almeida, Carlos Rodriguez, Enric Mas, Richard Carapaz, Simon Yates, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Felix Gall, Egan Bernal... De lijst is dus bijzonder wel lang.

Verrassende top drie van Gilbert

Philippe Gilbert deelde op zijn sociale media alvast zijn voorspelling voor het eindpodium van de Tour. Hij voorspelt Pogacar als eindwinnaar van de Tour, Vingegaard als tweede en Vlasov verrassend als derde.

De Rus rijdt nochtans samen in de ploeg met Primoz Roglic, die de overstap maakte van Visma-Lease a Bike naar Red Bull-BORA-hansgrohe. De Sloveen is de uitgesproken kopman bij de Duitse ploeg.

En Gilbert gelooft dus ook niet in de podiumkansen van zijn ex-ploegmaat Remco Evenepoel. Zelf heeft Evenepoel de top vijf in het klassement als ambitie bij zijn debuut in de Tour.