Stuyven (vijfde) nuanceert dominantie van Pogacar: "Als we het allemaal moesten geloven..."

Jasper Stuyven is knap vijfde geworden in de Ronde van Vlaanderen. De Belg van Lidl-Trek sprintte mee om de tweede plaats, maar had op het einde niets meer over.

Samen met ploegmaat Mads Pedersen, Mathieu van der Poel en Wout van Aert kraakte Jasper Stuyven op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont toen Tadej Pogacar versnelde. Zij reden voor de tweede plaats. "Ik had betere en mindere momenten, maar op het einde zat ik echt met krampen. Dat heb ik ook aangegeven, dat ik misschien nog eens wilde proberen om aan te vallen, maar met die wind tegen ging ik zeker niet meer wegrijden", zei Stuyven in een eerste reactie. "Daarom heb ik gewoon de snelheid hoog gehouden, omdat dat ook beter is voor Mads. Zeker tegen Mathieu voor de sprint om het podium. Wij waren nog met twee, maar Tadej was duidelijk de sterkste en we hebben ook een goede koers gereden." Stuyven over dominante Pogacar Stuyven reed een sterke koers, maar moest ook de duimen leggen tegen de wereldkampioen. Rijdt de Sloveen in een andere categorie? Stuyven wil dat toch een beetje nuanceren. "Als we alles moesten geloven ging hij met drie minuten voorsprong winnen en al wegrijden op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. Dat is toch ook niet gebeurd, dus laat ons het positief bekijken.