Ploegmaats van Stuyven gebruiken juist geen nuance en halen superlatieven boven over indrukwekkende Tadej Pogacar

Moeten we nu nog steil achterover vallen van wat Pogacar allemaal doet? De ploegmaats van Stuyven die de Ronde van Vlaanderen mee kleurden, zijnde Hoole en Pedersen, zijn alleszins zwaar onder de indruk.

Dat was Stuyven uiteraard ook wel, maar hij voegde er toch een nuance aan toe. Hij had immers online allemaal gekke verhalen gezien die als het ware voorspelden dat Pogacar vanaf de tweede keer Kwaremont weg zou rijden om met drie minuten voorsprong te winnen. Zo'n vaart is het inderdaad nu ook weer niet gelopen. Het blijft wel een straffe prestatie die hij geleverd heeft.

Mads Pedersen heeft die van dichtbij kunnen bekijken en sleepte er een tweede plaats uit. "Als dit niet het maximum was, zou ik gestreden hebben voor de overwinning. We hebben met de ploeg alles gegeven en ik heb zelf ook alles gegeven." Bij UAE liep zeker niet de hele tijd alles naar wens. "Of we de code gekraakt hebben? Blijkbaar niet, want anders zouden we gewonnen hebben."

Pogacar niet in te halen

Bewondering is wel op zijn plaats voor Pogacar. "De manier waarop Tadej rijdt is ongelooflijk, dat is van een ander niveau. Ik ga niet zeggen dat we een stap dichter bij zijn niveau gekomen zijn, maar we kunnen heel blij zijn over hoe we als ploeg gereden hebben. Blijkbaar had Tadej geen last van de wind. Ik had vooraf gehoopt dat een achtervolgende groep terug zou kunnen komen, omdat het wind op kop was in de laatste kilometers."

Die hoop van Pedersen is niet uitgekomen. "We maakten jacht met vier renners en het was nog niet genoeg." Lidl-Trek had wilde in de aanloop naar de finale een renner vooruit sturen. Dat lukte ook, alleen was het niet de renner die ze in gedachten hadden. Het was Daan Hoole die de ruimte vond om mee deel uit te maken van het groepje Ganna.

Overmacht Pogacar angstaanjagend

"Ik vind het echt gek", zegt Hoole over Pogacar. "We zaten in de perfecte groep, voor al die mannen, en we hadden een vrij grote kloof. Als je dan ziet hoe snel Pogacar die kloof dicht, dat is behoorlijk indrukwekkend. Hij is gewoon zo veel beter dan de rest dat het moeilijk is om hem te verslaan. Demotiverend werkt het niet. Zeker niet voor mij, want ik heb de finale niet gereden. Voor de andere jongens is het vrij angstaanjagend."