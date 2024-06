Patrick Lefevere gelooft Visma-Lease a Bike niet: "Ze moeten niet flauw doen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Titelverdediger Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike staan met veel twijfels aan de start van de Tour. Patrick Lefevere gelooft er niet al te veel van.

Iedereen van de vier favorieten voor de eindzege in de Tour heeft wel iets meegemaakt tijdens zijn voorbereiding. Pogacar liep onlangs corona op, terwijl Evenepoel, Roglic en Vingegaard vielen in het Baskenland.

Evenepoel en Roglic reden begin juni al de Dauphiné, voor Vingegaard wordt de Tour zijn eerste koers sinds die valpartij. Visma-Lease a Bike houdt dan ook een slag om de arm over zijn vorm, hetzelfde geldt voor Van Aert.

Speelt Visma-Lease a Bike verstoppertje?

Patrick Lefevere gelooft weinig van de uitspraken bij de ploeg van Van Aert. Bij Visma moeten ze niet flauw doen: die hebben verstoppertje zitten spelen", zegt Lefevere bij Het Laatste Nieuws. "Ze spelen wel vaker dat soort spelletjes."

"Vingegaard heeft een serieuze blessure gehad, maar Remco heeft ook zijn sleutelbeen en schouderblad gebroken en hij heeft ondertussen wel de Dauphiné gereden", stelt Lefevere verder nog.

Hoe goed Vingegaard zal zijn in de Tour valt dus af te wachten. Wellicht probeert de Deen te groeien in de wedstrijd om in de laatste week nog alles op alles te zetten om toch zijn derde Tour op rij te winnen.