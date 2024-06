Visma-Lease a Bike krijgt stevige waarschuwing van de UCI net voor de Tour de France

Visma-Lease a Bike pakt tijdens de Tour uit met een nieuwigheid, de Control Room. De UCI lijkt echter niet echt opgezet mee.

"Team Visma-Lease a Bike introduceert met trots haar innovatieve Control Room, een minibus gevuld met state-of-the-art technologie en apparatuur die zal fungeren als een centraal verzamelpunt van real-time data tijdens de Tour de France”, klinkt het op de website.

“De Control Room analyseert real-time algemeen beschikbare gegevens tijdens de etappes, zoals tv-beelden, weersinformatie en wedstrijdradio om tactische beslissingen te optimaliseren", gaat het verder.

"Visma's expertise op het gebied van dataverzameling en visualisatie, in combinatie met BetCity's doel om slimmer te spelen, creëert een uniek hulpmiddel binnen de wielersport", stelt de ploeg verder nog.

UCI onderzoekt control room Visma-Lease a Bike

Maar donderdagavond kwam de UCI al met een statement over de nieuwe Control Room van Visma-Lease a Bike. Zij onderzoeken of de ploeg geen groot voordeel haalt op andere ploegen met hun nieuw snufje.

"We zijn momenteel aan het verifiëren of het project van Visma-Lease a Bike niet in strijd is met de opgestelde regels. Onze prioriteit is het behouden van de integriteit van de sport, sportiviteit te garanderen en gelijkwaardige toegang tot technologie."