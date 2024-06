Maakt hij kans op de gele trui? Wout van Aert onthult nog eens zijn ambities

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert wordt bij de favorieten gerekend voor de eerste etappe in de Tour. Toch zit Van Aert zelf nog altijd met twijfels.

Zijn slechtste vorm ooit bij de start van de Tour, zei Wout van Aert enkele dagen geleden. Die mening heeft Van Aert nog altijd. Toch liggen er ook kansen voor Van Aert, want het zou in Rimini een sprint kunnen worden.

"Het is een super zware rit om mee te beginnen. Maar daarmee trap ik een open deur in", zei Van Aert vooraf bij Sporza. Net als op het BK ziet Van Aert niet echt een zwaartepunt, maar in de laatste 50 kilometer liggen nog drie beklimmingen.

Ambitie, maar ook twijfel bij Van Aert

"Ik voel me wel oké. Al sta ik met meer twijfels aan de start dan ik zou willen", herhaalde Van Aert nog eens. "Zo is het anderzijds ook makkelijker koersen: ik probeer en ik kijk tot waar ik kan volhouden."

Toch wil Van Aert het zeker proberen. Als hij de laatste klim overleeft, dan ziet Van Aert zeker kansen. Maar hij ziet ook wel nog enkele obstakels om in Rimini kans te maken op de eerste gele trui in deze Tour.

"Of UAE zal sleuren? Ik verwacht dat het zal meevallen en dat het vooral morgen zal gebeuren. Maar tel er de hitte (35 graden, nvdr.) bij en dat zal zeker verschillen opleveren", verwacht Van Aert toch.