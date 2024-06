Ploegmaats verrassen peloton in eerste Tourrit, Wout van Aert grijpt net naast de gele trui

Met 206 kilometer en 3600 hoogtemeters kregen de renners de zwaarste openingsrit ooit voorgeschoteld in de Tour. Daarbovenop kwam ook nog eens een verzengende hitte van boven de 30 graden.

Mark Cavendish leek die hitte niet goed te verteren, want de Brit zat op de eerste beklimming van de dag al in de problemen. Hij gaf ook over op de fiets, maar haalde met behulp van zijn ploegmaats wel de tijdslimiet.

In het peloton ging het als maar sneller op de beklimmingen door het temo van UAE en de deur stond wagenwijd open achteraan. Van der Poel, Philipsen, De Lie, Matthews, Gaudu, Martinez en Girmay moesten de rol lossen.

Een kopgroep van negen renners spatte langzaamaan uit elkaar. Op 50 kilometer van de streep versnelde Romain Bardet uit het peloton, zijn ploegmaat Frank van den Broek wachtte zijn kopman op in de vlucht.

Madouas moest als laatste vluchter de twee laten rijden, Bardet en Van den Broek pakten zo'n twee minuten op het peloton, Healy hing er op een minuut tussen. Visma-Lease a Bike nam in het peloton het heft in handen voor Wout van Aert.

Bardet en Van den Broek zagen hun voorsprong als maar slinken in de slotkilometers, maar het aanstormende peloton kwam net te laat. Bardet pakte de ritzege en de gele trui, Wout van Aert sprintte nog naar plek drie.

What a great start to the 2024 Tour de France! An epic stage hunt for Bardet and Van den Broek!



Bardet takes his first Tour de France stage win in 7 years!#TDF2024 pic.twitter.com/xFwUcyZMzL