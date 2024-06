Strooiden Van Aert en Visma-Lease a Bike zand in de ogen? Zeeman spreekt klare taal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike uitte voor de start van de Tour bijzonder veel twijfel over Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Die lijkt na de eerste rit al in de vuilbak te kunnen.

Jonas Vingegaard en Wout van Aert vielen allebei bijzonder zwaar enkele maanden geleden. Er was twijfel over hun deelname aan de Tour, maar ze raakten toch allebei fit. Al was dat wel met veel twijfels bij Visma-Lease a Bike.

Vingegaard en Van Aert kwamen in tegenstelling tot heel wat andere renners niet in de problemen en waren niet vooraan weg te slaan. Van Aert sprintte naar de derde plaats, Vingegaard kwam binnen als 16de.

Toch was sportief directeur Merijn Zeeman niet helemaal tevreden, want Van Aert won de etappe niet. "Voor Wout zou dat geweldig geweest zijn na zijn moeilijke tijd. We hadden het hem enorm gegund", zegt Zeeman bij Sporza.

Van Aert had echt twijfels

Visma-Lease a Bike heeft zich volgens Zeeman een waardige titelverdediger getoond, maar een opluchting wilde hij het niet noemen. De ploeg plukt gewoon de vruchten van de harde trainingen op stage.

Hebben Visma-Lease a Bike en Van Aert dan verstoppertje gespeeld door hun twijfels uit te spreken? "Met die uitspraak wilde hij geen zand in de ogen strooien. Ook voor hem was er onzekerheid met het zware parcours van vandaag", besloot Zeeman.