Sep Vanmarcke heeft iets te zeggen over Wout van Aert

Wout van Aert greep er net naast in de Tour de France. En dat betekende echt wel veel voor hem na heel moeilijke maanden. Het moge duidelijk zijn: de Belgische toprenner is helemaal terug aan de oppervlakte gekomen.

De ritzege pakken zat er door een sterk duo vluchters niet in, maar de derde plaats betekende voor Wout van Aert ook heel veel. En het toont ook gewoon aan dat hij er na maanden van revalideren en onzekerheid goed aan toe is.

"Het is zeker bemoedigend dat hij die sprint om de derde plaats wint. HIj was overtuigend", vond ook Sep Vanmarcke in zijn analyse bij Sporza enkele uren na de race in de omkadering van de EK-match tussen Duitsland en Denemarken.

© photonews

"Het was geen pelotonsprint tegen alle rappe mannen, want enkel Mads Pedersen was er nog bij. Maar het was eigenlijk indrukwekkend dat hij überhaupt nog bij dat groepje zat", verwees Sep Vanmarcke naar de lastige koers.

Heel straf van Wout van Aert

"Het was de zwaarste openingsetappe die ik me kan herinneren en er kwam een groepje over de streep met vooral klimmers. Met de vorm die Wout van Aert had, had ik niet ingeschat dat hij er nog bij zou zijn geweest."

"Het is straf dat hij bij de beste dertig mee kan klimmen. Hij heeft enorme stappen gemaakt en moeten maken de voorbije maanden. Wout van Aert zal alleen maar beter worden in de Tour de France en dat zal goed zijn voor de Olympische Spelen."