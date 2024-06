Stevige fout bij Lotto Dstny in openingsetappe Tour? Campenaerts en Van Gils duidelijk

Maxim Van Gils sprintte zaterdag naar de vijfde plaats in de eerste etappe van de Tour. Toch had er misschien wel meer in gezeten.

Het peloton kreeg het duo Romain Bardet-Frank van den Broek in de finale van de openingsetappe in de Tour niet te pakken. De twee ploegmaats kwamen samen over de streep, met ritwinst en de gele trui voor Bardet.

Dat het peloton zich misrekende, daarvoor bestaan er verschillende verklaringen. Zo schatte het peloton een bocht op 1,2 kilometer van de streep helemaal verkeerd in. De snelheid ging er zo volledig uit.

Campenaerts mengt zich niet in achtervolging

En de renners die op kop reden, vooral renners van Lidl-Trek, hadden al bijzonder veel gegeven. Zij waren misschien niet meer de juiste renners om vluchters Bardet en Van den Broek bij de lurven te grijpen.

Maar ook Lotto Dstny had een invloed. Zo mocht Victor Campenaerts zich niet mengen in de jacht van de volgwagen. "Zelf had ik misschien wel gereden", zegt Campenaerts bij Het Nieuwsblad. Ik heb me in stukken van één gereden om mee te zijn in de finale."

"Dan wil je daar ook graag een waardevolle job doen. Eens het gat dicht was, mocht ik nog een keer mijn eigen kans gaan." Van Gils nam Campenaerts niets kwalijk. "Victor heeft gedaan wat hij moest doen."