Wout van Aert is terug: Sven Nys legt de rollercoaster aan emoties uit na maanden afzien

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert greep er net naast in de Tour de France. En dat betekende echt wel veel voor hem na heel moeilijke maanden. De emoties waren er dan ook en Sven Nys zag er wel mooie dingen in gezien de omstandigheden.

"Je moet teruggaan naar de winter. Wout van Aert snoeide toen in zijn aantal crossen en reed geen wereldkampioenschap om top te zijn in het voorjaar. Dan komt zijn week eraan en dan is er die vreselijke val."

"Hij breekt alles wat hij kan breken in zijn bovenlichaam. Hij breekt zeven ribben, een borstbeen en zo verder. Ligt er uit, komt dan terug maar kan de races die hij wilde betwisten niet rijden. En dan komt hij met onzekerheid naar de Tour de France."

"Hij komt van heel ver terug en toont dan ook zijn emoties. Het is fantastisch, maar stel je maar eens voor dat hij die rit wint na al die ellende ... Wout van Aert is terug, dat is duidelijk. Kijk naar de carrière van Wout van Aert op de weg."

Ongelooflijke karaktermens

"Hij won al fantastische dingen, maar kijk eens hoeveel keren hij er al heel dichtbij is geweest ... Het was al een flink aantal keren net niet. Dat was nu opnieuw het geval, dus er waren verschillende soorten emoties na deze etappe."

"Wout van Aert is een ongelooflijke karaktermens. Met heel veel talent, maar hij geeft zich zoveel werk", aldus Sven Nys bij Sporza Tour. "Hij heeft een keiharde kop en vecht altijd opnieuw terug. Velen zouden in zijn plaats veel meer tijd nodig hebben."